Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили о недостаточной изученности штамма COVID-19 «Омикрон»
Общество
В России предотвратили 65 террористических преступлений в 2021 году
Спорт
Официальные лица Австрии не поедут на Олимпиаду-2022
Армия
Минобороны России сообщило о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море
Экономика
Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока – 2»
Мир
Bild узнал об отказе Меркель поставлять оружие Украине
Армия
Выкатка первого летного БПЛА «Охотник» прошла в Новосибирске
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1400 за 1 тыс. куб. м
Общество
Комитет Госдумы поддержал проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
В Госдуме предложили популяризировать символы «русского Нового года»
Сюжет:

Гинцбург спрогнозировал эффективность «Спутника V» против штамма «Омикрон»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма коронавируса «Омикрон», но вопрос — в конкретных цифрах. Об этом 14 декабря заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Укольный случай: как в России будут вакцинировать подростков
Сколько доз «Спутника М» поступит в гражданский оборот уже в декабре

«Я готов экспериментально и предметно обсуждать эту тематику, я думаю, что на следующей неделе», — сказал он.

По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

12 декабря он заявил, что эффективность «Спутник V» против нового штамма будет выяснена в течение 10 дней. Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделили образец штамма коронавируса «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян, отмечал Гинцбург 11 декабря.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении организации также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021