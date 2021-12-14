Гинцбург спрогнозировал эффективность «Спутника V» против штамма «Омикрон»

Российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма коронавируса «Омикрон», но вопрос — в конкретных цифрах. Об этом 14 декабря заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Я готов экспериментально и предметно обсуждать эту тематику, я думаю, что на следующей неделе», — сказал он.

По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

12 декабря он заявил, что эффективность «Спутник V» против нового штамма будет выяснена в течение 10 дней. Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделили образец штамма коронавируса «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян, отмечал Гинцбург 11 декабря.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении организации также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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