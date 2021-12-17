Мурашко рассказал о заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» россиянах

Заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. Об этом 17 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, тяжелых случаев заболевания «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

«Главное, что он (штамм. — «Известия») появился. Пока мы среди них тяжелых пациентов не видели», — сказал глава ведомства.

Также министр подчеркнул, что Россия полностью не преодолела четвертой волны COVID-19. В стране в текущий момент регистрируют «большое количество» госпитализаций, сказал Мурашко.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Голикова отметила, что в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС. По ее словам, в ближайшие недели специалисты ответят на вопрос об эффективности разработанных вакцин против «Омикрона».

Последовательного распространения штамма «Омикрон» в России не наблюдается, однако такое развитие событий вполне реально, сообщила 16 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова «РИА Новости». Также она уточнила, что настоящее время продолжается обследование всех людей, с которыми заболевший мог вступать в контакт с момента приезда.

15 декабря было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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