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Ученые заявили о способности «Омикрон»-штамма размножаться в 70 раз быстрее «Дельты»

Исследование: «Омикрон» способен к размножению в 70 раз выше «Дельты»
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Вариант коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2. Это вытекает из исследования ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга (HKUMed), опубликованного 15 декабря на его сайте.

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Поэтому новый штамм способен передаваться между людьми быстрее, чем предыдущие варианты. Также исследование показало, что концентрация инфекции нового штамма в легких значительно ниже, чем SARS-CoV-2. Этот фактор может объяснить низкую тяжесть заболевания.

«Важно отметить, что тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом хозяина на инфекцию, что может привести к нарушению регуляции врожденной иммунной системы, то есть к цитокиновому шторму», — прокомментировал исследование доцент Школы общественного здравоохранения и главный исследователь Центра иммунологии и инфекций в Гонконгском научно-техническом парке Майкл Чан Чи-вай.

Он обратил внимание, что, заражая большее количество людей, очень заразный вирус может вызывать более тяжелое течение болезни и гибель пациента, даже если сам вирус менее патогенен.

«Таким образом, вместе с нашими недавними исследованиями, показывающими, что действие варианта «Омикрон» может быть частично нивелировано хорошим иммунитетом или перенесенным ранее коронавирусом, общая угроза от штамма, вероятно, будет очень значительной», — предупредил он.

14 декабря главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон отметил, что одновременное инфицирование штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон» вероятно у людей со сниженным иммунитетом. По его словам, из-за сочетания двух штаммов возможно неконтролируемое развитие эпидемической ситуации.

Как утверждает группа исследователей, к концу апреля число погибших от «Омикрона» в Великобритании может варьироваться от 25 тыс. до 75 тыс. человек. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19.

Новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября в ЮАР. В настоящее время он зарегистрирован в десятках стран, включая и РФ.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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