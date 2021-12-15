Ученые заявили о способности «Омикрон»-штамма размножаться в 70 раз быстрее «Дельты»

Вариант коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2. Это вытекает из исследования ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга (HKUMed), опубликованного 15 декабря на его сайте.

Поэтому новый штамм способен передаваться между людьми быстрее, чем предыдущие варианты. Также исследование показало, что концентрация инфекции нового штамма в легких значительно ниже, чем SARS-CoV-2. Этот фактор может объяснить низкую тяжесть заболевания.

«Важно отметить, что тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом хозяина на инфекцию, что может привести к нарушению регуляции врожденной иммунной системы, то есть к цитокиновому шторму», — прокомментировал исследование доцент Школы общественного здравоохранения и главный исследователь Центра иммунологии и инфекций в Гонконгском научно-техническом парке Майкл Чан Чи-вай.

Он обратил внимание, что, заражая большее количество людей, очень заразный вирус может вызывать более тяжелое течение болезни и гибель пациента, даже если сам вирус менее патогенен.

«Таким образом, вместе с нашими недавними исследованиями, показывающими, что действие варианта «Омикрон» может быть частично нивелировано хорошим иммунитетом или перенесенным ранее коронавирусом, общая угроза от штамма, вероятно, будет очень значительной», — предупредил он.

14 декабря главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон отметил, что одновременное инфицирование штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон» вероятно у людей со сниженным иммунитетом. По его словам, из-за сочетания двух штаммов возможно неконтролируемое развитие эпидемической ситуации.

Как утверждает группа исследователей, к концу апреля число погибших от «Омикрона» в Великобритании может варьироваться от 25 тыс. до 75 тыс. человек. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19.

Новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября в ЮАР. В настоящее время он зарегистрирован в десятках стран, включая и РФ.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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