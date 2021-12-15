Прямой эфир
Политика
Совет Федерации одобрил закон о публичной региональной власти
Мир
Переговоры помощника госсекретаря США с Рябковым завершились
Наука
Рогозин сообщил о способности МКС проработать до 2030 года
Мир
Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Мир
Заход французского фрегата в Черное море назвали маркетинговой уловкой
Мир
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга до $31,4 трлн
Мир
NI назвал современную военную технику РФ гарантом ненападения со стороны Запада
Общество
Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи
Сюжет:

Оценена вероятность одновременного поражения штаммами «Омикрон» и «Дельта»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одновременное инфицирование штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон» вероятно у людей со сниженным иммунитетом. Об этом 14 декабря сообщил главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон в ходе заседания комитета по вопросам науки и технологиям палаты общин Великобритании.

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»
Биолог Георгий Базыкин — о том, почему до сих пор большинство заражений коронавирусом в РФ приходилось на «Дельту» и почему новый штамм имеет все шансы ее вытеснить

«В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и «Омикрон»... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «Дельтой». Это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения», — цитирует слова Бертона издание Express.

Также существует риск возникновения более опасной разновидности COVID-19 из-за «сочетания двух штаммов», предупредил он. Как заявил Бертон, речь идет о «рекомбинации» вируса, из-за чего возможно «неконтролируемое» развитие эпидемической ситуации.

Сведения, которые ученые получили об «Омикроне», говорят о том, что количество госпитализаций с новым штаммом сопоставимо с ситуацией, которую вызвала «Дельта», добавил Бертон.

Ранее, 12 декабря, ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона».

Как утверждает группа исследователей, к концу апреля число погибших от «Омикрона» может варьироваться от 25 тыс. до 75 тыс. человек. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021