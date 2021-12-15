Оценена вероятность одновременного поражения штаммами «Омикрон» и «Дельта»

Одновременное инфицирование штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон» вероятно у людей со сниженным иммунитетом. Об этом 14 декабря сообщил главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон в ходе заседания комитета по вопросам науки и технологиям палаты общин Великобритании.

«В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и «Омикрон»... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «Дельтой». Это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения», — цитирует слова Бертона издание Express.

Также существует риск возникновения более опасной разновидности COVID-19 из-за «сочетания двух штаммов», предупредил он. Как заявил Бертон, речь идет о «рекомбинации» вируса, из-за чего возможно «неконтролируемое» развитие эпидемической ситуации.

Сведения, которые ученые получили об «Омикроне», говорят о том, что количество госпитализаций с новым штаммом сопоставимо с ситуацией, которую вызвала «Дельта», добавил Бертон.

Ранее, 12 декабря, ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона».

Как утверждает группа исследователей, к концу апреля число погибших от «Омикрона» может варьироваться от 25 тыс. до 75 тыс. человек. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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