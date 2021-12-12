Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»

Великобритания столкнется с серьезной волной заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон», к концу апреля, по пессимистичному сценарию, его жертвами могут стать до 75 тыс человек. Об этом 12 декабря сообщает Би-би-си со ссылкой на компьютерное моделирование ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Как утверждает группа исследователей, к концу апреля число погибших от «Омикрона» может варьироваться от 25 тыс до 75 тыс. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19.

Как отметил эксперт, не имеющий отношения к исследованию, худшие сценарии ученых маловероятны.

Выводы экспертов прозвучали после того, как 11 декабря Великобритания объявила о 54 073 новых случаях COVID-19, в том числе 633 случаях выявления «Омикрона». Специалисты предполагают, что реальное количество зараженных новым штаммом намного выше.

Как полагает один из авторов исследования доктор Ник Дэвис, штамм распространяется очень быстро и к концу года, скорее всего, станет доминировать в Англии. Число инфицированных удваивается каждые два дня.

«Основываясь на том, что мы видим, мы можем ожидать, что в Великобритании будет большая волна Omicron», — считает эксперт.

По его мнению, могут потребоваться более жесткие ограничения, в дополнение к текущим мерам, действующим в Великобритании. Это поможет предотвратить госпитализацию новых пациентов в уже переполненные больницы.

Ранее, в воскресенье, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «Омикрон» будет выяснена в течение 10 дней. Днем ранее он рассказал, что ученые выделили образец штамма «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян.

Двое россиян, вернувшиеся в РФ из ЮАР, у которых был выявлен «Омикрон»-штамм коронавируса, переносят болезнь в легкой форме, заявлял глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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