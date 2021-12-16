Попова указала на отсутствие последовательного распространения «Омикрона» в РФ

На данный момент последовательного распространения штамма коронавируса «Омикрон» в России не наблюдается, однако такое развитие событий вполне реально. Об этом 16 декабря заявила «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Последовательного распространения «Омикрон»-штамма внутри страны мы пока не видим, так как сразу же изолируем всех заболевших», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что первый в РФ случай заболевания данным субвариантом COVID-19 был выявлен в Ростове-на-Дону у вернувшегося из Африки гражданина. По ее словам, в настоящее время продолжается обследование всех людей, с которыми заболевший мог вступать в контакт с момента приезда.

«Конечно, последовательное распространение «Омикрона» у нас вполне реально, хотя бы по той причине, что распространение его в мире очень широкое. Мы делаем всё возможное, чтобы остановить этот процесс, но исключить такую вероятность, увы, ни одна страна в мире сейчас не может», — резюмировала Попова.

Ранее в четверг Попова сообщила, что состояние всех пациентов со штаммом «Омикрон» в России удовлетворительное.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Голикова отметила, что в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС. По ее словам, в ближайшие недели специалисты ответят на вопрос об эффективности разработанных вакцин против «Омикрона».

15 декабря было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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