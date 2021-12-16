Попова заявила об удовлетворительном состоянии пациентов с «Омикроном»

Состояние всех пациентов со штаммом коронавируса «Омикрон» в России — удовлетворительное. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в этот день сообщила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25. Новый вариант, по ее словам, обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Она также заявила, что в случае необходимости на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» возможная новая вакцина в России будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС. Она напомнила, что в ближайшие недели специалисты ответят на вопрос об эффективности разработанных вакцин против «Омикрона».

Голикова уточнила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%. Так, число привитых первым компонентом вакцины составляет 76,4 млн человек, полностью вакцинированных — 70,4 млн человек.

Накануне было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

14 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбур указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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