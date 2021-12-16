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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%

Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%. <…> Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированных 70,4 миллиона человек», — сказала она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что число человек, у которых выявлен «Омикрон»-штамм COVID-19 на территории России, возросло до 25. Новый вариант, по ее словам, обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением.

14 декабря Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован рост госпитализаций с COVID-19. Наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

Помимо прочего, она сообщила, что в РФ зарегистрировано 77 ПЦР-тестов, которые, в частности, способны выявить «Омикрон»-штамм коронавируса. Она уточнила, что власти выделят 89 млн рублей на секвенирование COVID-19, в том числе — «Омикрон»-штамма.

Ранее, 13 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала постепенно снижаться. В данный момент более 800 тыс. человек в РФ проходят лечение от СOVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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