Число заболевших «Омикрон»-штаммом в России возросло до 25

Число пациентов, у которых выявлен «Омикрон»-штамм коронавируса на территории России, возросло до 25. Об этом 16 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — указала она в ходе выступления в Госдуме.

Вице-премьер уточнила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%. Так, число привитых первым компонентом вакцины составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированных — 70,4 миллиона человек.

Ранее в этот день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро указал на то, что в ВОЗ обеспокоены скоростью распространения «Омикрона»: число новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня.

14 декабря Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован рост госпитализаций с COVID-19. Наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

Также она указала на то, что «Омикрон»-штамм коронавируса найден уже в 74 странах мира, Россия своевременно приняла меры по его нераспространению.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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