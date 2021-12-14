Голикова заявила о необходимости ограничений из-за «Омикрона»

Поскольку новый штамм коронавируса «Омикрон» обладает высокой контагиозностью, меры профилактики необходимо сохранять. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В обсерваторах в Московской области находятся 177 наших граждан. У 16 из них обнаружен новый штамм «Омикрон». Почему я привожу эти цифры? Потому что это практически 10% от того количества, которые сегодня находятся на изоляции. Это свидетельствует о высокой контагиозности и как следствие — о необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея ввиду наступающие новогодние праздники», — сообщила она на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

По словам вице-премьера, «Омикрон» найден уже в 74 странах мира.

«У нас по-прежнему достаточно высокие цифры среднесуточной заболеваемости, их порядка 30 тысяч заболевших, и тем, о чем вы сказали, распространением уже в 74 странах мира, мы это видим по данным геномного секвенирования штамма «Омикрон», — сказала Голикова.

Она отметила, что российские власти своевременно приняли меры по борьбе с распространением нового штамма COVID-19.

«Как вы знаете, Россию эта ситуация тоже не обошла. У нас завоз этого штамма произошел от граждан РФ, которые возвращались из ЮАР и других государств. Мы своевременно приняли меры по нераспространению, изолировали тех граждан», — заявила вице-премьер.

Также Голикова проинформировала о том, что снижение заболеваемости коронавирусом не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель.

«Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе. Мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение. На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой — снижение», — подчеркнула она.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Омикрон» пока недостаточно изучен, однако он представляет собой новую угрозу. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что вся логистика готова к экстремальной нагрузке. Он отметил, что за прошлые волны пандемии «наработано много опыта».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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