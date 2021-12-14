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В Кремле заявили о недостаточной изученности штамма COVID-19 «Омикрон»

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» пока недостаточно изучен, но логистически РФ готова к возможным экстремальным нагрузкам на систему здравоохранения. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Диаметрально противоположные точки зрения ученых по «Омикрону» говорят о том, что пока он недостаточно изучен. Поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза», — сказал он в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, благодаря работе правительственного штаба вся логистика готова к экстремальной нагрузке. Песков подчеркнул, что за прошлые волны пандемии «наработано много опыта».

«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения», - подчеркнул Песков.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России угрозы для жизни пациентов, у которых обнаружен «Омикрон»-штамм COVID-19, нет, ситуация стабильная. По его словам, среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции.

Как, в свою очередь, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в РФ выявлено 16 случаев инфицирования данным вариантом коронавируса. При этом суточный охват тестирования на COVID-19 вырос в три раза, уточнила она.

Попова также сообщила, что уже создана тест-система для выявления «Омикрон»-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР.

Накануне, 13 декабря, в Великобритании сообщили о первом случае смерти пациента с выявленным штаммом «Омикрон». Комментируя эту информацию, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев смертей или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном числе летальных исходов из-за «Омикрона».

При этом 14 декабря в ВОЗ допустили рост числа госпитализаций и летальных исходов из-за штамма «Омикрон».

Ранее, 11 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения COVID-19, а также появления нового штамма «Омикрон». Речь идет о таких странах Африки, как Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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