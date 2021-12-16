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ВОЗ обеспокоилась скоростным распространением «Омикрона»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена скоростью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон»: число новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Об этом заявил представитель ВОЗ Дэвид Набарро в среду, 15 декабря.

«Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели», — рассказал он телеканалу Sky News.

Набарро считает, что, если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно «потрясет» систему здравоохранения Великобритании. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

15 декабря исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис заявила, что штамм «Омикрон» является наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии. Она допустила сценарий, при котором распространение нового штамма обернется не только увеличением случаев заболевания, но и ростом показателей госпитализации и летальных исходов.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев летального исхода или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном количестве смертей из-за «Омикрона»

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