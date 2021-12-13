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В Британии сообщили о первом скончавшемся пациенте со штаммом «Омикрон»

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В Великобритании скончался заболевший штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон.

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«К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения «Омикрон»-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный «Омикрон»-штаммом», — отметил Джонсон, выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона.

Отмечается, что до сих пор о гибели пациентов с новым вариантом вируса не сообщалось.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболевшие из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» граждане России находятся в удовлетворительном состоянии. Он уточнил, что большинство из них ранее болели COVID-19 или были вакцинированы.

Также в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию. По ее словам, все они находятся под наблюдением.

11 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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