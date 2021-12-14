Прямой эфир
Общество
Почти 60% пожилых жителей Подмосковья привились от COVID-19
Мир
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек
Мир
Министр обороны Колумбии назвал терактом взрывы в аэропорту города Кукута
Общество
В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны
Общество
Бывший министр по развитию Дальнего Востока попал в реанимацию
Общество
Голикова заявила о росте числа госпитализаций с COVID-19 в 11 регионах
Мир
Посол России в Британии заявил об освоении НАТО акватории Черного моря
Общество
Голикова сообщила о 77 зарегистрированных в России ПЦР-тестах
Общество
Путин поручил удвоить спецнадбавки медикам в праздничные дни
Общество
В Центре им. Гамалеи рассказали об исследованиях назальной вакцины от COVID-19
Сюжет:

Голикова заявила о росте числа госпитализаций с COVID-19 в 11 регионах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 11 регионах России зафиксирован рост находящихся под наблюдением медиков пациентов с COVID-19, заявила 14 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общественное сомнение: почему власти отложили введение QR-кодов на транспорте
Госдума сможет принять закон о ковид-сертификатах в общественных местах до конца года

По ее словам, наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

«Сейчас общее количество пациентов, которые находятся под наблюдением (врачей — Ред.) составляет 745 тысяч. 79,2% от этого количества — это граждане, которые находятся на амбулаторном лечении, остальные — на стационарном. В рамках оказания амбулаторной медицинской помощи, снижение количества граждан составило 15%, по стационарной помощи — 10%», — сказала вице-премьер в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Также она указала на то, что «Омикрон»-штамм коронавируса найден уже в 74 странах мира, Россия своевременно приняла меры по его нераспространению.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остается стабильной. По его словам, за минувшую неделю количество новых случаев коронавируса в столице снизилось на 7%. Снижается и число госпитализаций, добавил он. За этот же период число пациентов профильных госпиталей снизилось на 6%, уточнил градоначальник.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021