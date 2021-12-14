Голикова заявила о росте числа госпитализаций с COVID-19 в 11 регионах

В 11 регионах России зафиксирован рост находящихся под наблюдением медиков пациентов с COVID-19, заявила 14 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

«Сейчас общее количество пациентов, которые находятся под наблюдением (врачей — Ред.) составляет 745 тысяч. 79,2% от этого количества — это граждане, которые находятся на амбулаторном лечении, остальные — на стационарном. В рамках оказания амбулаторной медицинской помощи, снижение количества граждан составило 15%, по стационарной помощи — 10%», — сказала вице-премьер в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Также она указала на то, что «Омикрон»-штамм коронавируса найден уже в 74 странах мира, Россия своевременно приняла меры по его нераспространению.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остается стабильной. По его словам, за минувшую неделю количество новых случаев коронавируса в столице снизилось на 7%. Снижается и число госпитализаций, добавил он. За этот же период число пациентов профильных госпиталей снизилось на 6%, уточнил градоначальник.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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