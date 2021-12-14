Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается стабильной. Об этом 14 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, за минувшую неделю количество новых случаев коронавируса в столице снизилось на 7%. Снижается и число госпитализаций, добавил он. За этот же период число пациентов профильных госпиталей снизилось на 6%, уточнил градоначальник.

«Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей. Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики», — написал он.

Ранее во вторник в Москве дополнительно выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19. Постановление об этом подписал мэр столицы.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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