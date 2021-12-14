В Москве дополнительно выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Средства выделены Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования. Постановление об этом подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией», — отмечается в сообщении.

8 декабря Собянин заявил, что число пациентов, госпитализированных в Москве с коронавирусом, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями. Резервные коронавирусные госпитали в Москве всегда должны быть готовыми к работе, добавил он.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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