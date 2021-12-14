Прямой эфир
Мир
ВОЗ заявила о росте числа случаев заболевания коронавирусом в Африке на 83% за неделю
Общество
Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в Тыве
Происшествия
Мужчина напал на курьера с ножом на остановке в Москве
Туризм
В Афганистане заявили о планах принимать туристов из России
Мир
Зеленский удивился требованию России о гарантии нерасширения НАТО
Мир
Евродепутат сравнил поведение Франции в отношении США с лижущей руки собакой
Общество
Правительство направило более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Экономика
В России зафиксировали снижение доступности жилья
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на предприятии по обработке дерева в Клину
Экономика
Российский рынок COVID-тестов показал миллионный рост
Сюжет:

В Москве дополнительно выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Темп не менее: от новых волн эпидемии Москву спасет вакцинация 50 тыс. в день
Как ученые опередили необходимые параметры прививочной кампании

Средства выделены Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования. Постановление об этом подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией», — отмечается в сообщении.

8 декабря Собянин заявил, что число пациентов, госпитализированных в Москве с коронавирусом, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями. Резервные коронавирусные госпитали в Москве всегда должны быть готовыми к работе, добавил он.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021