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В Москве число госпитализированных с коронавирусом снизилось более чем на 40%

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Число пациентов, госпитализированных в Москве с коронавирусом, снизилось более чем на 40%. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в среду, 8 декабря, в ходе осмотра ремонта корпуса Д резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ «Сокольники».

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«В Москве заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза. Количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40%», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что резервные коронавирусные госпитали в Москве всегда должны находиться в высокой степени готовности к работе.

«Готовность резервных госпиталей должна быть всегда на высоком уровне. Более того, мы, пользуясь возможностью, занимаемся постоянной модернизацией этих госпиталей. Одно из таких направлений модернизации — это создание дополнительного реанимационного коечного фонда», — сказал он.

При этом пресс-служба градоначальника уточнила, что более 4 тыс. коек в столичных госпиталях вернули к оказанию плановой медицинской помощи.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, рост отмечен в 11 регионах, передает НСН.

6 декабря доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский указал на необходимость соблюдать прежний комплекс мер для предотвращения распространения COVID-19. Он призвал делать это добросовестно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 декабря отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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