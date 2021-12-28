Попова отметила продолжение тенденции к снижению заболеваемости COVID-19

В России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Об этом во вторник, 28 декабря, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«В нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению [заболеваемости коронавирусом] не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей», — заявила Попова.

Попова отметила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу, однако после каникул ожидается ухудшение статистики по заболеваемости.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «Омикрон», безусловно, возрастают, и мы можем ждать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее в этот день Попова отметила, что Россия стала первой и единственной страной, изучившей в Южно-Африканской Республике штамм «Омикрон». Также она уточнила, что невакцинированные граждане тяжелее переносят инфекцию при штамме «Омикрон».

По словам главы Роспотребнадзора, «Омикрон» уже занимает доминирующие позиции в ряде стран и, вероятно, постепенно вытеснит вариант «Дельта». При этом в России такой ситуации не наблюдается.

В России за последние сутки выявили 21 922 случая коронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев зафиксировали в Санкт-Петербурге (1802) и Москве (1705).

Всего за время пандемии в стране выявили 10 437 152 случая коронавируса. За всё время распространения инфекции количество летальных исходов составило 306 090, выздоровели 9 337 447 человек.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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