Попова указала на первенство России в изучении «Омикрона» в ЮАР

Россия стала первой и единственной страной, изучившей в Южно-Африканской Республике штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она выразила слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину, который направил в ЮАР миссию по изучению штамма.

«В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами Министерства здравоохранения оказались там, и мы были первыми и, наверное, единственными на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, и вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит» , — указала Попова на неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Также она отметила, что «Омикрон» уже занимает доминирующие позиции в ряде стран и, вероятно, постепенно вытеснит вариант «Дельта». При этом в России такой ситуации не наблюдается.

«В тех странах, где регистрируется большое количество этого вируса, он начинает превалировать, он начинает доминировать над «Дельтой», это очевидно говорит о том, что он будет доминирующим и постепенно вытеснит. В Российской Федерации пока этого не происходит, мы с самых первых дней определили жесткие кордоны», — указала Попова.

Глава Роспотребнадзора также ответила на вопрос о будущем коронавируса. По ее словам, если граждане не будут вакцинироваться и соблюдать меры профилактики, «завтра будет хуже».

Ранее в этот день из обновленных методологических рекомендаций Минздрава РФ стало известно, что «Омикрон» является самым заразным среди других вариантов инфекции.

25 декабря глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Он отметил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

21 декабря министр здравоохранения рассказал, что для «Омикрон»-штамма коронавируса характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом. Он добавил, что об этом стало известно, после того как российские клиницисты изучили особенности новой мутации коронавируса.

16 декабря глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор» Александр Семенов рассказал беседе с «Известиями» о результатах поездки российских ученых в ЮАР для сбора информации об «Омикроне». Как подчеркнул Семенов, сейчас российские исследователи располагают предварительными данными, которые заслуживают внимания. Он также выразил благодарность властям ЮАР за разрешение получить доступ к информации и источникам новых знаний.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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