Мурашко назвал симптомы при «Омикрон»-штамме коронавируса

Для «Омикрон»-штамма коронавируса характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что об этом стало известно после того, как российские клиницисты изучили особенности новой новой мутации коронавируса.

«Мы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора принимали участие в работе в Южно-Африканской Республике», — добавил министр.

Также Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц. Он добавил, что сейчас медицинскую помощь в России получают около 634 тыс. человек с диагностированным коронавирусом, 495 тыс. их них лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки в стране было выявлено 25 907 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Санкт-Петербурге (2075), Москве (1906) и Московской области (1811). За сутки от осложнений коронавируса умерли 1027 пациентов, полностью вылечились 40 219 человек.

Также в этот день, по словам замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко, в России выявили около 30 человек, зараженных штаммом коронавируса «Омикрон».

17 декабря Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма «Омикрон».

15 декабря, Мурашко сообщил, что среди вакцинированных от коронавируса в России заболевает около 3,9%.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.