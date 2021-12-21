За минувшие сутки в РФ выявили 25 907 случаев коронавируса

За минувшие 24 часа в России выявлены 25 907 новых случаев COVID-19, сообщили 21 декабря в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Санкт-Петербурге (2075), Москве (1906) и Московской области (1811). За сутки от осложнений коронавируса умерли 1027 пациентов, полностью вылечились 40 219 человек.

Всего с начала пандемии в России выявили 10 267 719 случаев коронавируса. Умерли 299 249 пациентов, выздоровели 9 055 199.

Днем ранее в РФ выявили 27 022 новых случаев COVID-19.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России, отметила она.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

Тогда же президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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