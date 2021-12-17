Голикова призвала нарастить темпы вакцинации от коронавируса перед праздниками

Власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

«Обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free», — приводит слова Голиковой Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы призываем все регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации», — цитирует ее сайт kp.ru.

По данным вице-премьера, за неделю обстановка по коронавирусу осложнилась в 10 регионах (Ивановская, Нижегородская, Оренбургская, Рязанская, Тамбовская, Челябинская области, Алтай, Башкирия, Дагестан, Чувашия). А в трех районах улучшилась — Белгородская и Калининградская области, Карачаево-Черкессия, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе со штаммом «Омикрон».

Также в пятницу Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона» в России. В ведомстве отметили, что в Великобритании и Южной Африке более чем 75% выявляемых случаев ежедневно приходятся именно на этот вариант COVID-19.

Накануне Голикова заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее словам, в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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