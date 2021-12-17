Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона»

Темпы распространения штамма коронавируса «Омикрон» в мире пугают. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 17 декабря.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «Омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — рассказала она «РИА Новости».

16 декабря Попова заявила, что на данный момент последовательного распространения штамма «Омикрон» в России не наблюдается, однако такое развитие событий вполне реально. Она также напомнила, что первый в РФ случай заболевания данным субвариантом COVID-19 был выявлен в Ростове-на-Дону у вернувшегося из Африки гражданина.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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