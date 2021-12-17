Голикова заявила об улучшении ситуации по COVID-19 в трех регионах РФ

Ситуация с коронавирусом улучшилась в трех субъектах РФ, в 10 регионах обстановка осложнилась. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, улучшение обстановки отмечается в Белгородской и Калининградской областях, а также Карачаево-Черкесии. Хуже ситуация стала в Нижегородской, Ивановской, Оренбургской, Рязанской, Челябинской и Тамбовской областях, а также республиках Алтай, Башкирия, Дагестан и Чувашия.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе со штаммом «Омикрон».

Также в пятницу Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона» в России. В ведомстве отметили, что в Великобритании и Южной Африке более чем 75% выявляемых случаев ежедневно приходятся именно на этот вариант COVID-19.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что заразившиеся «Омикроном» россияне либо уже болели COVID-19, либо были вакцинированы, их иммунитета вполне хватает. По его словам, тяжелых случаев течения заболевания при заражении данным штаммом в стране пока не зафиксировано.

Накануне Голикова заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее словам, в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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