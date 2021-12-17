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Путин заявил об эффективности «Спутника V» в борьбе со штаммом «Омикрон»

Путин: «Спутник V» работает эффективнее других вакцин в борьбе с штаммом «Омикрон»
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Российская вакцина «Спутник V» в борьбе с штаммом коронавируса «Омикрон» работает эффективнее других препаратов. Такое заявление 17 декабря сделал президент РФ Владимир Путин.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев заболевания «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Она отметила, что в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС. По ее словам, в ближайшие недели специалисты ответят на вопрос об эффективности разработанных вакцин против «Омикрона».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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