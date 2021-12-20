В России за сутки выявили 27 022 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлены 27 022 новых случаев COVID-19, что стало минимальным показателем с 6 октября. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958) и Московской области (1935). Скончались за сутки 1019 человек, выписаны из больниц 30 059.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 10 241 812 случаев коронавируса. Скончались: 298 222 пациента, выздоровели 9 014 980 пациентов.

Накануне в РФ специалисты выявили 27 967 новых случаев коронавируса.

19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае введения новых ограничительных мер по борьбе с COVID-19 перед Новым годом власти заранее объявят о них.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России, отметила она.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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