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Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

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Среди вакцинированных от коронавируса в России заболевает около 3,9%. Об этом в среду, 15 декабря, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Среди вакцинированных 3,9% где-то — это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%», — сказал он на съезде профсоюза работников здравоохранения РФ.

Он также отметил, что более 700 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в настоящее время под наблюдением медиков. По его словам, на пике заболеваемости под наблюдением врачей находились более 1,3 млн пациентов.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован рост госпитализаций с COVID-19. Наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

13 декабря Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ вырос до 55,8%.

7 декабря Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привито более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

16 ноября Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Отмечалось, что данное предложение разработано в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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