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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,8%

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ вырос до 55,8%. Об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Также стало известно, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 68,8 млн граждан, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек.

«Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%. <…> Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек, полностью [вакцинированы] — 68,8 млн человек. При этом я хочу обратить внимание, что в эту численность входят граждане, которые прошли повторную вакцинацию после первичной вакцинации и перенесенной болезни», — сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

По ее словам, наибольший уровень коллективного иммунитета или достигший уже более 80% — в городе Севастополе, больше 72% — в Чукотском автономном округе, Республиках Карелия и Тыва, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.

Накануне стало известно, что в Новой Москве у пятерых граждан из африканских стран заподозрили коронавирус, вызванный новым штаммом «Омикрон».

9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гарантию защиты от COVID-19 обеспечивает соблюдение профилактических правил. К ним относятся ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение безопасной дистанции, мытье рук и вакцинация.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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