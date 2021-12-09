Попова назвала главные меры профилактики COVID-19

Гарантию защиты от COVID-19 обеспечивает соблюдение профилактических правил, заявила 9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

К ним относятся такие меры, как ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и вакцинация, рассказала она журналистам.

«Все меры, которые нами отработаны, о которых знает каждый человек в РФ... Это абсолютная гарантия того, что человек не заразится и не заболеет», — подчеркнула Попова.

Также она сообщила, что в России «Дельта»-штамм коронавируса продолжает доминировать над другими мутациями инфекции.

Ранее в этот день заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала основные симптомы проявления штамма «Омикрон». Так, к ним эксперт отнесла выраженную слабость, температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита.

6 декабря доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский указал на необходимость соблюдать прежний комплекс мер для предотвращения распространения COVID-19. Он призвал делать это добросовестно.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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