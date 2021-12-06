Эксперт рассказал о стратегии борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон» в РФ

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский высказал в понедельник, 6 декабря, мнение по поводу появления в России нового штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, сколько бы ни появлялось новых вариантов COVID-19, до выявления последнего штамма стратегия по борьбе с вирусом не менялась.

«С точки зрения производителей и разработчиков вакцин те вакцины, которые действуют, они эффективны. Да, можно говорить о низкой эффективности по сравнению с первым уханьским штаммом, но препараты все же эффективны. Если экстраполировать то, что мы имели с предыдущими штаммами на «Омикрон», то, скорее всего, ничего другого не понадобится», — сказал Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда».

Также он отметил, что на данный момент эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что сейчас в ЮАР не было выявлено случаев тяжелого проявления коронавируса в связи с появлением штамма «Омикрон». При этом специалист подчеркнул необходимость соблюдения прежнего комплекса мер для предотвращения распространения COVID-19, но «не для галочки, а добросовестно» на любом уровне.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон», передает НСН.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. После этого полеты в африканскую страну запретили. Всего прибыл из ЮАР 61 человек. Прибывших поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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