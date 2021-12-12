Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве

В Новой Москве у пятерых граждан из африканских стран заподозрили коронавирус, вызванный новым штаммом «Омикрон». Об этом 12 декабря со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, один из иностранцев совсем недавно вернулся в Россию из Африки и проживал в деревне Голохвастово (ТиНАО) с компанией соотечественников. Так, из-за возникших подозрений на наличие у африканцев COVID-19 по адресу, где они остановились, была вызвана скорая помощь.

Как рассказал источник, прибывшие на место медики забрали пятерых человек и доставили их в обсерватор. В настоящее время все они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что у двух пассажиров, прибывших в РФ из ЮАР, выявили штамм «Омикрон». Через три дня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что прибывшие из ЮАР граждане с омикрон-штаммом COVID переносят болезнь в легкой форме.

Позднее, 10 декабря, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты центра выделили образец «Омикрона» из организмов двоих заразившихся россиян.

В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.