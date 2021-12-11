РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон». Соответствующий документ опубликован 10 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь в частности, идет о таких странах Африки как Ботсвана Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.

С 28 ноября в РФ уже действуют ограничения на въезд для граждан из этих стран, однако тогда были сделаны исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан.

В новом постановлении отмечается, что существовавшие ранее исключения больше действовать не будут.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет МЧС России с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с коронавирусом на борту вылетел в ЮАР.

В этот же день стало известно, что в республику направлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора и партия российских тест-систем для диагностики COVID-19 в количестве 200 тыс. штук. Кроме того, в страну направлены врачи Минздрава России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 декабря рассказала, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, были госпитализированы с COVID-19 или его симптомами. По ее словам, в обсерваторах с подозрением на коронавирус находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за «Омикрона». При этом новая мутация вируса обнаружена только у двоих россиян.

1 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыл въезд на свои территории, ввел более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона». По ее словам, именно поэтому следует следить за тем, что происходит в мире.

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