Роспотребнадзор направил группу вирусологов в ЮАР

Группа специалистов Роспотребнадзора направлена в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в пятницу, 10 декабря, в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в республику направлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора и партия российских тест-систем для диагностики COVID-19 в количестве 200 тыс. штук, передает RT.

Группы ученых двух стран будут проводить совместные исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом.

Накануне в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой была достигнута договоренность направить в эту страну российских вирусологов и медицинское оборудование, сообщает телеканал «360».

Стороны также обсудили ситуацию с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Рамафоза, в свою очередь, выразил признательность за готовность России к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, были госпитализированы с COVID-19 или его симптомами. По ее словам, в обсерваторах с подозрением на коронавирус находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за «Омикрона». При этом новая мутация вируса обнаружена только у двоих россиян.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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