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Самолет МЧС РФ с вирусологами на борту вылетел в ЮАР
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Самолет МЧС РФ с вирусологами на борту вылетел в ЮАР

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Самолет МЧС России с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с коронавирусом на борту вылетел в ЮАР. Борт поднялся в небо 10 декабря в 21:16 мск, сообщили в ведомстве.

«В 21:16 мск самолет МЧС России Ил-76 вылетел по маршруту Раменское — Волгоград — Кейптаун», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в республику направлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора и партия российских тест-систем для диагностики COVID-19 в количестве 200 тыс. штук, передает RT. Кроме того, в страну направлены врачи Минздрава России.

Группы ученых двух стран будут проводить совместные исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом.

Накануне в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой была достигнута договоренность направить в эту страну российских вирусологов и медицинское оборудование, сообщает телеканал «360».

Стороны также обсудили ситуацию с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Рамафоза, в свою очередь, выразил признательность за готовность России к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, были госпитализированы с COVID-19 или его симптомами. По ее словам, в обсерваторах с подозрением на коронавирус находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за «Омикрона». При этом новая мутация вируса обнаружена только у двоих россиян.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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