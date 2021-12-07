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Более 65 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса

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В России на данный момент привиты более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 7 декабря в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По данным регистрационного комитета, сейчас вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны. Всего на сегодня провакцинировано более 72 млн наших граждан, полностью прошли вакцинацию больше 65 млн человек», — сказал он.

Ранее, 6 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что от коронавируса вакцинировано 44% населения мира. Она подчеркнула, что главной целью сейчас является вакцинация 70% населения мира к середине 2022 года.

3 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране составляет 53,7%. Она также отметила, что данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают, что практически все регионы России по совокупным показателям находятся в «красной» или «оранжевой» зоне.

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2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

30 ноября глава Минздрава РФ заявил, что число вакцинированных от коронавируса в России превысило 70 млн человек.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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