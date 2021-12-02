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Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 2 декабря, заявила о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в России, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%.

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«На сегодняшний день ситуация в Российской Федерации стабилизируется — это совершенно очевидно», — отметила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как уточнила Попова, с начала ноября показатели ежедневного прироста COVID-19 снизились больше чем на 20%. В течение месяца каждую неделю фиксировалось снижение на 6–8%.

Также глава Роспотребнадзора указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность. Так, вспышки вируса приходятся на вторую половину сентября, что характерно для сезонных инфекций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения «Омикрона». Он добавил, что правительство РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

30 ноября главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения России научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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