Попова рассказала о сезонности коронавируса

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила о том, что коронавирус обретает свою сезонность. Об этом она сказала 2 декабря в эфире радио «Комсомольская правда».

«[В России] подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. Ключевое слово — что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени манеры нового нашего гостя планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября», — сказала Попова.

В России за прошедшие сутки выявили 33 389 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (3805), Санкт-Петербурге (2623) и Московской области (1475).

Ранее, 30 ноября, Попова заявила, что в России за последнюю неделю в 22 регионах страны стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. По ее словам, если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, снижение составило 16%. При этом она отметила, что в семи регионах России число заболевших COVID-19 продолжает расти.

В тот же день Попова заявила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения «Омикроном». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма. Также из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

10 ноября Попова заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии. А глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил их высокую эффективность в пандемию.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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