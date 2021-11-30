Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом в России

Число пациентов с коронавирусом снизилось в России на прошедшей неделе. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил во вторник, 30 ноября, на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

«На прошлой неделе мы констатировали, что на 13% снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников, в амбулаторной сети и в стационарной», — сказал глава ведомства.

По словам министра, в настоящее время под медицинским наблюдением остаются 932 тыс. россиян с коронавирусом, 745 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении, пишет Life.ru.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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