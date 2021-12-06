Прямой эфир
Спорт
Американский политолог назвал бессмысленным бойкот США Олимпиады-2022
Мир
Глава Еврокомиссии заявила о вакцинации 44% населения мира от COVID-19
Мир
Белый дом заявил о нацеленности США на стабилизацию отношений с РФ
Интернет
Минцифры предложило условие ограничения записи на «Госуслугах»
Спорт
Биатлонист назвал праздником для мира бойкот США Олимпиады-2022
Мир
Переговоры Путина и Моди продлились 3,5 часа
Политика
В Кремле рассказали о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена
Мир
В ОДКБ назвали провокационными учения НАТО на востоке Европы
Общество
Только 9% россиян обращаются в полицию при столкновении с финансовыми мошенниками
Мир
На Украине начали строить завод по производству военных дронов
Сюжет:

Глава Еврокомиссии заявила о вакцинации 44% населения мира от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в понедельник, 6 декабря, что от коронавирусной инфекции вакцинировано 44% населения мира.

Индексная история: как рынки отреагировали на новый штамм коронавируса
Чего ожидать от рубля и нефти в первую неделю декабря

«На данный момент вакцинировано 44% населения мира», — сказала она в своем видеообращении.

По словам фон дер Ляйен, большая часть сделанных вакцин была предоставлена Европой.

«Мы активизируем наши усилия по поддержке Африки, где вакцинация ниже, чем в других частях мира», — отметила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что главной целью в настоящее время является вакцинация 70% населения мира к середине 2022 года.

4 декабря ученые из Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании пришли к выводу, что коронавирус будет представлять опасность минимум до 2026 года.

При этом в случае, если меры по вакцинации, эпидемиологическому контролю и общемировому сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективны, эти сроки могут увеличиться.

30 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число вакцинированных от коронавируса в России превысило 70 млн человек.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021