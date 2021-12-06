Глава Еврокомиссии заявила о вакцинации 44% населения мира от COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в понедельник, 6 декабря, что от коронавирусной инфекции вакцинировано 44% населения мира.

«На данный момент вакцинировано 44% населения мира», — сказала она в своем видеообращении.

По словам фон дер Ляйен, большая часть сделанных вакцин была предоставлена Европой.

«Мы активизируем наши усилия по поддержке Африки, где вакцинация ниже, чем в других частях мира», — отметила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что главной целью в настоящее время является вакцинация 70% населения мира к середине 2022 года.

4 декабря ученые из Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании пришли к выводу, что коронавирус будет представлять опасность минимум до 2026 года.

При этом в случае, если меры по вакцинации, эпидемиологическому контролю и общемировому сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективны, эти сроки могут увеличиться.

30 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число вакцинированных от коронавируса в России превысило 70 млн человек.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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