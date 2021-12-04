Британские ученые назвали срок пандемии коронавируса

Ученые из Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании пришли к выводу, что коронавирус будет представлять опасность минимум до 2026 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 ноября на сайте организации.

«SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет», — говорится в документе.

По словам специалистов, в случае, если меры по вакцинации, эпидемиологическому контролю и общемировому сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективны, эти сроки могут увеличиться.

Также в заявлении отмечается, что в течение 5-10 лет, весьма вероятно, потребуется поддерживать коллективный иммунитет с помощью вакцин и бустеров, а также использовать другие меры (тестирование, вентиляция, изоляция больных и прочее) для контроля распространения заболевания.

По мнению ученых, в Великобритании, по сравнению с другими странами Европы, ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась благодаря вакцинации жителей страны.

Ранее, 12 ноября, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения страны. По его словам, «в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся».

До этого, 28 сентября, врач-инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение, что пандемия коронавируса в мире продлится еще как минимум год. Он подчеркнул, что о возможности возвращения к нормальной жизни можно будет судить после анализа весенних показателей заболеваемости. Тогда, по словам специалиста, появится более точная информация о том, насколько COVID-19 научился адаптироваться и как мутирует.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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