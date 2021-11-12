Вирусолог оценил сроки победы над коронавирусом в России

Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения страны. Об этом 12 ноября сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», – отметил он в беседе с «РИА Новости».

12 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал­-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об изобретенной учеными 27-го Научного центра Минобороны России биологически активной добавки «КовБАД», способной повышать противовирусную защиту организма. По его словам, на шестой день использования этого БАДа концентрация вируса в носоглотке снижается в 16 раз.

11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что российские ученые разрабатывают лекарство, способное подавлять размножение коронавируса. По его словам, начало проведения клинических испытаний нового препарата намечено на январь 2022 года, а окончание — через три-четыре месяца. Отмечается, что препаратом можно будет лечить тяжелобольных COVID-пациентов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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