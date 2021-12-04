Цвет региона красный: почему не везде в РФ улучшается ситуация с COVID-19

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в целом по стране остается сложной, сообщил 3 декабря оперштаб. Ухудшение обстановки фиксируют в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и в Калмыкии — согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф», они теперь относятся к «красной зоне». Некоторые субъекты испытывают нехватку медперсонала. Например, в Брянской области врачей пытаются привлечь к работе повышением зарплаты. Другим регионам недостает коечных мест для коронавирусных больных — эта проблема остро стоит в Псковской области . Ситуация будет оставаться напряженной, пока коллективный иммунитет после вакцинации не достигнет 60%, считают вирусологи.

Коечная недостаточность

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 за последнюю неделю ухудшилась в четырех регионах России. Об этом в пятницу заявил оперштаб по борьбе с инфекцией. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области и Республика Калмыкия. В основном обстановка в этих регионах осложнилась из-за недостаточного уровня тестирования на ковид. Но и в целом по стране она остается сложной , добавили в ведомстве.



— Данные тепловой карты на портале «Стопкоронавирус.рф» показывают, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в «красной» или «оранжевой» зоне . Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Некоторые регионы ощущают нехватку медперсонала и коечных мест. Наиболее остро эта проблема стоит, в частности, в Псковской области. Минобороны РФ направило в регион 30 военных медиков для помощи в лечении болеющих COVID-19. Реанимационные койки в области заполнены более чем на 90% , сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Цвет региона красный Фото: РИА Новости/Константин Морозов

Несмотря на то что уже третью неделю там фиксируют снижение числа новых случаев COVID-19, «отмечаются риски по распространению нового африканского штамма, отметил губернатор, добавив, что приоритетной задачей остается организация прививочной кампании.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», 12 ноября в области было выявлено 295 новых случаев заболевания, а за последние сутки — 189. Сейчас доля вакцинированного взрослого населения там составляет 46,9%.



Остро стоит проблема кадрового обеспечения медицинских организаций и в Брянской области . Как сообщили «Известиям» в пресс-службе депздрава региона, с целью привлечения медицинских кадров медработникам повысили зарплаты .

— Также решается вопрос возможности оказания материальной помощи (медработникам) при приобретении жилья . Проводится работа по повышению престижа профессии и профориентации школьников, — добавили там.

В среднем процент свободного коечного фонда в регионе на конец ноября составлял 20–24%. За осень вакцинацию прошли 144 тыс. человек, отметили в ведомстве. Всего в регионе доля вакцинированных среди взрослого населения составляет порядка 48%.

Цвет региона красный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Пока необходимый уровень коллективного иммунитета достигнут только в Севастополе — там он составляет 80,8%. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туве, Чукотке и Карелии показатель превышает 72%. В среднем по России уровень коллективного иммунитета вырос до 53,7%. Первым компонентом привились 72 млн человек, а полный цикл вакцинации завершили почти 64 млн, сообщили в оперштабе .

В Роспотребнадзоре считают, что для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета в стране нужно провакцинировать не менее 80% населения, то есть свыше 90 млн человек.



Новый штамм «Омикрон», впервые зафиксированный в ЮАР, уже выявили в 31 стране. По сообщению Роспотребнадзора, сделанному 3 декабря, у двоих пассажиров, прилетевших из этой страны, был выявлен коронавирус. Сейчас выясняется, каким именно штаммом они инфицированы . Вирусологи уверены, что «Омикрон» появится в России в ближайшее время. Вероятность его выявления в стране достигает 100%, ранее заявил «Известиям» микробиолог, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Усилить контроль

3 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» заявил, что волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России идет вниз, но болеет еще много людей, и поэтому необходимо продолжать вакцинацию . Ранее на заседании президиума координационного совета при правительстве премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что стабилизация ситуации по ковиду в ряде регионов РФ — не повод расслабляться, поскольку существует угроза нового штамма.

— Распространение коронавируса продолжается по всему миру. При этом эксперты предупреждают о появлении нового, пока малоизученного штамма, — сказал премьер, напомнив, что президент Владимир Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мероприятий в связи с пандемией .



Сейчас вводимые меры контролируются небрежно, считает директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов.

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— Если бы у нас в ТЦ по громкой связи объявляли, что к вам в любой момент могут подойти и выписать штраф за спущенную маску, я уверен, большинство бы сразу их стало носить правильно , — убежден эксперт. — У нас плохая ситуация с коронавирусной инфекцией. За сутки умирает очень много людей, а процент иммунизированных всё еще недостаточно высокий. Учитывая, что есть люди, которые подделывают сертификат о прививке, он достигает примерно 40%. А нужно 80% . Если бы темпы вакцинации были такие, как в начале лета, мы бы еще в ноябре достигли отметки в 60%.



Причина этому, по его мнению, заключается в том числе и в отсутствии диалога с антивакцинальным движением. Согласно последним опросам, 19% россиян считает, что пандемия для них не имеет значения. А отсюда и отсутствие ответственности за свое здоровье и здоровье своих близких , подчеркнул Георгий Викулов.

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