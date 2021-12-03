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Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится»
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«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», — сказала она журналистам.

Голикова также сообщила, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — пояснила вице-премьер.

Она также отметила, что данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают, что практически все регионы России по совокупным показателям находятся в красной или оранжевой зоне.

«Это означает, что вирус продолжает распространяться. И прививаться нужно как можно скорее», -— заключила Голикова.

Днем ранее Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

24 ноября коллективной иммунитет россиян составлял 50,4%. Тогда Голикова отметила, что шесть регионов вакцинировали первым компонентом от COVID-19 необходимое число граждан для достижения коллективного иммунитета в 80%. Среди них — Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. По ее словам, Москва и Липецкая область близки к этой цели.

23 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. По его словам, выделенные средства на препараты для внутривенного введения пациентам в стационарах средства помогли закупить лекарства.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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