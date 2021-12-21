Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц

В течение последнего месяца в России фиксируется снижение числа новых случаев коронавируса, сообщил 21 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В течение месяца последнего мы констатируем снижение активных случаев, что позволяет нам активнее работать, в том числе по другим направлениям и оказывать медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями», — заявил глава Минздрава РФ на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как добавил Мурашко, сейчас медицинскую помощь в России получают около 634 тыс. человек с диагностированным коронавирусом, 495 тыс. их них лечатся амбулаторно.

За минувшие 24 часа в России были выявлено 25 907 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Санкт-Петербурге (2075), Москве (1906) и Московской области (1811). За сутки от осложнений коронавируса умерли 1027 пациентов, полностью вылечились 40 219 человек.

17 декабря Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма «Омикрон». Мурашко также сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже перенесли COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев течения болезни после заражения «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

До этого, 15 декабря, Мурашко сообщил, что среди вакцинированных от коронавируса в России заболевает около 3,9%.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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