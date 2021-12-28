В Минздраве назвали «Омикрон» самым заразным штаммом COVID-19

Штамм коронавируса «Омикрон» является самым заразным среди других вариантов инфекции. Такая информация содержится в обновленных методологических рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных во вторник, 28 декабря.

«Вариант «Омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в опубликованном тексте рекомендаций.

Также в рекомендации добавили информацию о новых препаратах, таких как молнупиравир, «Мир-19» и нирматрелвир плюс ритонавир.

Кроме того, в раздел рекомендаций по профилактике коронавируса внесли вакцину для подростков от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»).

«В оказании медицинской помощи в условиях ОРИТ нуждаются от 0,5% до 2% госпитализированных детей. В качестве противовирусной терапии детей с COVID-19 в случаях заболеваний среднетяжелой и легкой степени тяжести рекомендуются препараты ИФН-α, при тяжелой степени тяжести используется внутривенные иммуноглобулины», — следует из опубликованного документа.

Методические рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории Российской Федерации.

25 декабря глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Он отметил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

21 декабря министр здравоохранения рассказал, что для «Омикрон»-штамма коронавируса характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом. Он добавил, что об этом стало известно после того, как российские клиницисты изучили особенности новой новой мутации коронавируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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