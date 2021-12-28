Прямой эфир
Общество
Минздрав опубликовал новые рекомендации для лечения пациентов с COVID-19
Мир
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке
Мир
В Японии решили ускорить процесс вакцинации людей старше 65 лет
Общество
В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение
Общество
На китайско-российской границе застряло более тысячи фур с новогодними подарками
Мир
Израиль атаковал сирийский порт Латакия
Общество
В Минприроды намерены привлечь казаков для охраны лесов
Мир
Американские дипломаты отправятся на Олимпиаду в Пекин для поддержки спортсменов
Общество
Гидрометцентр предрек Москве потепление и оттепель в начале января
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом
Сюжет:

В Минздраве назвали «Омикрон» самым заразным штаммом COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штамм коронавируса «Омикрон» является самым заразным среди других вариантов инфекции. Такая информация содержится в обновленных методологических рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных во вторник, 28 декабря.

Понять и пройти: какие симптомы «Омикрона» перечислил Минздрав
И о чем правительство попросило россиян в преддверии праздников

«Вариант «Омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в опубликованном тексте рекомендаций.

Также в рекомендации добавили информацию о новых препаратах, таких как молнупиравир, «Мир-19» и нирматрелвир плюс ритонавир.

Кроме того, в раздел рекомендаций по профилактике коронавируса внесли вакцину для подростков от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»).

«В оказании медицинской помощи в условиях ОРИТ нуждаются от 0,5% до 2% госпитализированных детей. В качестве противовирусной терапии детей с COVID-19 в случаях заболеваний среднетяжелой и легкой степени тяжести рекомендуются препараты ИФН-α, при тяжелой степени тяжести используется внутривенные иммуноглобулины», — следует из опубликованного документа.

Методические рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории Российской Федерации.

25 декабря глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Он отметил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

21 декабря министр здравоохранения рассказал, что для «Омикрон»-штамма коронавируса характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом. Он добавил, что об этом стало известно после того, как российские клиницисты изучили особенности новой новой мутации коронавируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021