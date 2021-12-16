Российские ученые завершили сбор данных об «Омикроне» в ЮАР

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор» Александр Семенов рассказал в четверг, 16 декабря, в беседе с «Известиями» о результатах поездки российских ученых в ЮАР для сбора информации о штамме коронавирусной инфекции «Омикрон».

«Сейчас у нас больше понимания того, с чем мы сталкиваемся. В ЮАР немного другие аспекты, они отличаются от тех, что были в Ухане и Италии. Аспекты связаны с оперативным реагированием на уже существующую угрозу. Мы научились понимать, что такое ковид, знаем, с чем сталкиваемся. Но появление нового варианта «Омикрон» в ЮАР и его моментальное распространение по миру вызывает опасение. В данный момент времени ЮАР — самая опытная страна, которая имеет дело с «Омикроном». Мы должны выяснить, насколько он на самом деле опасен и заразен», — отметил вирусолог.

Как подчеркнул Семенов, сейчас российские исследователи располагают предварительными данными, которые заслуживают внимания. Он также выразил благодарность властям ЮАР за разрешение получить доступ к информации и источникам новых знаний. По его словам, ученые из России находятся в плодотворном контакте с практическими специалистами и своими самыми передовыми коллегами с мировым именем.

«Пока нет никаких расхождений с мировыми данными о преимущественно легком течении болезни. Но это не значит, что от «Омикрона» никто не будет тяжело болеть», — подытожил он.

Накануне исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис назвала вариант COVID-19 «Омикрон» наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии. Вместе с тем она допустила сценарий, при котором распространение нового штамма обернется не только увеличением случаев заболевания, но и ростом показателей госпитализации и летальных исходов. По словам Харрис, «Омикрон» отличается большим числом мутаций, чем обусловлен высокий риск инфицирования даже для тех, кто прошел вакцинацию.

15 декабря было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

6 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.