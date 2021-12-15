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В Британии признали «Омикрон» самой опасной угрозой за всю пандемию

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Штамм коронавируса «Омикрон» является наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии. Об этом в среду, 15 декабря, заявила исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис.

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«Вероятно, мы столкнулись с самой серьезной угрозой с начала пандемии. Я полагаю, что цифры (по числу случаев коронавируса. — Ред.), которые мы увидим в ближайшие дни, потрясут воображение в сравнении с ростом числа случаев заражения при возникновении предыдущих разновидностей», — подчеркнула специалист в ходе выступления в комитете по транспорту палаты общин британского парламента.

Вместе с тем она допустила сценарий, при котором распространение нового штамма обернется не только увеличением случаев заболевания, но и ростом показателей госпитализации и летальных исходов.

По словам Харрис, «Омикрон» отличается большим числом мутаций, чем обусловлен высокий риск инфицирования даже для тех, кто прошел вакцинацию, передает ТАСС.

Ранее в этот день было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

14 декабря главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон отметил, что одновременное инфицирование штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон» вероятно у людей со сниженным иммунитетом. По его словам, из-за сочетания двух штаммов возможно неконтролируемое развитие эпидемической ситуации.

Как утверждает группа исследователей Лондонской школы гигиены и тропической медицины, к концу апреля число погибших от «Омикрона» в Великобритании может варьироваться от 25 тыс. до 75 тыс. человек. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев летального исхода или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном количестве смертей из-за «Омикрона».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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