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Попова заявила о тяжелом течении COVID-19 у невакцинированных при «Омикроне»

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Невакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при штамме «Омикрон». Об этом во вторник, 28 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на неформальном саммите СНГ.

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«Вирус распространяется очень быстро, у него очень высокий уровень контагиозности, он гораздо более заразен, чем те изменения, которые мы видели. Но из того, что мы видели на территории ЮАР: он там не вызывает очень тяжелого течения. Он поражает большое количество людей сразу, и тяжелое течение только у тех, кто не привит, и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, — тех, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», — заявила Попова.

Также во вторник Попова рассказала, что коронавирус продолжит мутировать, появятся его новые штаммы, а со временем инфекция станет сезонной.

Во время неформального саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Также глава государства отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». По его словам, нейтрализующая эффективность препарата составляет порядка 90%.

Ранее во вторник стало известно, что более 78 млн россиян прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, начало массовой вакцинации стало самым значимым событием в 2021 году.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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