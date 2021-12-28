Попова заявила о тяжелом течении COVID-19 у невакцинированных при «Омикроне»

Невакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при штамме «Омикрон». Об этом во вторник, 28 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на неформальном саммите СНГ.

«Вирус распространяется очень быстро, у него очень высокий уровень контагиозности, он гораздо более заразен, чем те изменения, которые мы видели. Но из того, что мы видели на территории ЮАР: он там не вызывает очень тяжелого течения. Он поражает большое количество людей сразу, и тяжелое течение только у тех, кто не привит, и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, — тех, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», — заявила Попова.

Также во вторник Попова рассказала, что коронавирус продолжит мутировать, появятся его новые штаммы, а со временем инфекция станет сезонной.

Во время неформального саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Также глава государства отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». По его словам, нейтрализующая эффективность препарата составляет порядка 90%.

Ранее во вторник стало известно, что более 78 млн россиян прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, начало массовой вакцинации стало самым значимым событием в 2021 году.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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