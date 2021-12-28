Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

Путин во время заседания обратил внимание на то, что за границей стремятся к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 90%, тогда как в России, как следует из доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он пока близок только к 60%.

Также глава государства отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». По его словам, нейтрализующая эффективность препарата составляет порядка 90%.

Во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 78 млн россиян прошли вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19. Начало массовой вакцинации в стране министр назвал самым значимым событием в 2021 году. По его словам, объемы оказания медицинской помощи в РФ в 2021 году выросли более чем на 25%. Данные показатели являются «уникальными», добавил глава ведомства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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