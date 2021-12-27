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Песков указал на необходимость повышения коллективного иммунитета

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян нужно увеличивать. Об этом 27 декабря сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«С учетом появления и стремительного распространения нового штамма [коронавируса] наши вирусологи и медики работают, пытаются понять. Пока исчерпывающего мнения на этот счет быть не может. Однозначно одно — нужен уровень общественного иммунитет больше, чем он есть сейчас. Надеемся только на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», — сообщил он журналистам.

Ранее в тот же день Матвиенко поделилась мнением, что для достижения коллективного иммунитета необходима стопроцентная вакцинация россиян. Она поблагодарила уже привившихся граждан.

24 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%. По ее словам, вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз.

За день до этого президент РФ Владимир Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 в России. Он отметил, что стране нужен показатель в 80%. Глава государства выразил надежду на то, что он будет достигнут во II квартале 2022 года.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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